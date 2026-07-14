Liban i Izrael dostavili prijedloge za “pilot područja“ na jugu Libana, rekao je zvaničnik za Anadolu

U Rimu razgovori o provedbi okvirnog sporazuma između Libana i Izraela Liban i Izrael dostavili prijedloge za “pilot područja“ na jugu Libana, rekao je zvaničnik za Anadolu

Liban i Izrael dostavili su svoje prijedloge za “pilot područja“ predviđena okvirnim sporazumom postignutim uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno nastoje uspostaviti jasan mehanizam za njegovu provedbu, rekao je u utorak za Anadolu visoki libanski zvaničnik.

Zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, kazao je da je šesta runda direktnih pregovora između Libana i Izraela, koji se vode uz američko posredovanje, počela u Rimu sa sat vremena zakašnjenja zbog kasnog dolaska izraelske i američke delegacije.

Glavni grad Italije u utorak i srijedu domaćin je šeste runde direktnih pregovora, nakon pet prethodnih rundi održanih u Washingtonu koje su rezultirale potpisivanjem okvirnog sporazuma.

Prema riječima zvaničnika, razgovori su usmjereni na postizanje primirja u Libanu i provedbu okvirnog sporazuma potpisanog 26. juna.

“Pregovori u Rimu fokusirani su na potrebu postizanja primirja i provedbu okvirnog sporazuma, prema kojem do sada nije provedeno ništa u vezi s izraelskim povlačenjem iz dva pilot područja“, rekao je zvaničnik.

Prema istom izvoru, Izrael je iznio uslove koji su neprihvatljivi za Liban u vezi s povlačenjem iz predviđenih pilot zona.

“Kašnjenje u povlačenju iz pilot područja posljedica je izraelskog zahtjeva da se libanska vojska rasporedi u područja koja nisu pod okupacijom“, rekao je zvaničnik.

Okvirni sporazum između Libana i Izraela predviđa postepeno izraelsko povlačenje s okupirane libanske teritorije, počevši od dva pilot područja.

Sporazum ne sadrži vremenski okvir za povlačenje, već ga povezuje s preuzimanjem pune odgovornosti za sigurnost od strane libanske vojske u područjima iz kojih se izraelske snage povuku, kao i s razoružavanjem naoružanih grupa koje nisu dio državnih institucija, uz posebno spominjanje Hezbollaha.

Libanski zvaničnik rekao je da će se tokom pregovora razgovarati i o formiranju komisija za provedbu okvirnog sporazuma te definiranju nadležnosti radnih grupa sastavljenih od predstavnika Libana, Izraela i SAD-a, koje će nadgledati njegovu provedbu na terenu.

Dodao je da libanski predsjednik Joseph Aoun računa na američki pritisak kako bi se Izrael uvjerio da provede sporazum.

Razgovori u Rimu održavaju se u vrijeme kada Izrael nastavlja vojne napade na Liban, u kojima su od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima, poginule najmanje 4.324 osobe, ranjena 12.221, dok je više od milion ljudi raseljeno.

Izrael i dalje drži pod okupacijom područja na jugu Libana, od kojih su neka okupirana decenijama, a druga zauzeta tokom rata 2023–2024.

Izvor je također naveo da će planirana posjeta predsjednika Aouna Washingtonu 21. jula biti usmjerena na osiguravanje podrške libanskoj vojsci, s obzirom na velike odgovornosti koje bi trebala preuzeti, kao i na ekonomsku pomoć.

Aoun je 8. jula izjavio da predstojeća posjeta odražava nezapamćen interes Sjedinjenih Američkih Država za Liban i podršku Washingtona naporima da se trajno okončaju izraelski napadi na Liban, kao i da se postigne šira stabilnost na Bliskom istoku.