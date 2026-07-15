Programi u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici i drugim mjestima uz poruke o odbrani demokratije i sjećanju na žrtve osujećenog pokušaja puča 2016. godine

U regionu obilježen 15. juli – Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Turske Programi u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici i drugim mjestima uz poruke o odbrani demokratije i sjećanju na žrtve osujećenog pokušaja puča 2016. godine

U više gradova regije svečano je obilježen 15. juli – Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Turske, u znak sjećanja na neuspjeli pokušaj državnog udara 2016. godine, kada je poginulo 253 ljudi, a više od 2.000 ranjeno, javlja Anadolu.

Centralni program u Bosni i Hercegovini održan je u Sarajevu u organizaciji Ambasade Republike Turske, uz prisustvo ambasadora Emina Aksekija, porodica šehida i veterana 15. jula, te predstavnika turskih institucija i organizacija, kao i turskog zvaničnika Huseyina Yaymana.

Sarajevo

Akseki je poručio da je pokušaj puča bio planiran s ciljem destabilizacije države, ali da je narod, predvođen predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, odbranio ustavni poredak.

Program je počeo minutom šutnje i intoniranjem himne, a nakon ceremonije delegacija je posjetila Šehidsko mezarje Kovači, dok je u Gazi Husrev-begovoj džamiji upriličen vjerski program.



Institut “Yunus Emre” organizirao je i izložbu fotografija o događajima iz jula 2016. godine.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović također je tim povodom posjetio Ambasadu Republike Turske, gdje je istakao da su građani Turske i državno rukovodstvo, predvođeni predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, u noći 15. jula 2016. pokazali odlučnost da odbrane demokratski poredak. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina tada pružila snažnu podršku Turskoj, dodajući da ovaj datum ostaje trajni podsjetnik na važnost zaštite ustavnosti, vladavine prava i demokratskih institucija.

Beograd i Novi Pazar

U Beogradu je Ambasada Turske upriličila komemoraciju kojoj su prisustvovali ambasador Ilhan Saygili, predstavnici diplomatskog kora i brojni gosti.

Saygili je istakao da je 15. juli prekretnica u historiji turske demokratije, naglašavajući da su građani te noći branili državu i demokratski poredak.

U intervjuu za beogradski list „Politika“, Saygili je podsjetio da je pokušaj puča bio krvavi pokušaj terorističke organizacije da preuzme državu, tokom kojeg su napadnute ključne institucije, uključujući parlament, ali da je odlučan otpor građana spriječio rušenje vlasti i donio pobjedu demokratije.

Predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Abdullah Eren naglasio je da je narod 15. jula direktno zaštitio svoju volju, te da ta noć predstavlja jedinstven primjer odbrane demokratije.

Programi se održavaju i u Novom Pazaru i Sjenici, gdje su građani također odali počast žrtvama.

Zagreb i Podgorica

U Zagrebu je komemoraciju organizovala Ambasada Turske u Hrvatskoj, a ambasadorica Nurdan Erpolat Altuntas poručila je da se događaji iz 2016. godine ne smiju zaboraviti, naglašavajući važnost očuvanja demokratskog poretka.

Obilježavanje je upriličeno i u Podgorici, gdje je u Ambasadi Turske organizovan program uz izložbu fotografija iz noći pokušaja puča. Ambasadorica Ajda Unlu obratila se prisutnima, podsjetivši na značaj zajedničkog sjećanja i solidarnosti u očuvanju demokratskih vrijednosti.

U svim gradovima ceremonije su završene odavanjem počasti žrtvama minutom šutnje, uz poruke jedinstva, solidarnosti i odlučnosti da se očuva demokratski poredak.