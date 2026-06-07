Izraelski mediji javljaju o pucnjavi na tri mjesta u centralnom Izraelu

U pucnjavi u centralnom Izraelu poginula jedna osoba, pet ranjeno Izraelski mediji javljaju o pucnjavi na tri mjesta u centralnom Izraelu

Jedna osoba je poginula, a pet je ranjeno, uključujući dvije u teškom stanju, u pucnjavi u nedjelju u području Kochav Ya'ir u centralnom Izraelu, saopćila je hitna pomoć MDA, javlja Anadolu.

Dnevni list "Yedioth Ahronoth" navodi da su se povrede dogodile na benzinskoj pumpi u blizini Kokhav Ya'ira, na drugoj lokaciji u Tzur Yitzhaku i duž autoputa 5533.

Dnevni list navodi da je jedan arapski Izraelac ubijen iz vatrenog oružja, dok su snage sigurnosti pokrenule potragu za drugim osumnjičenim.

Izraelska vojska saopćila je da je primila izvještaje o nekoliko pucnjava u područjima Sal'it i Tzur Yitzhak i da je tamo rasporedila snage.