Policija reaguje na pucnjavu rano ujutro u blizini mjesta održavanja Svjetskog prvenstva u Kansas Cityju dok se istraga nastavlja

U pucnjavi u blizini baze engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u SAD-u povrijeđeno devet osoba Policija reaguje na pucnjavu rano ujutro u blizini mjesta održavanja Svjetskog prvenstva u Kansas Cityju dok se istraga nastavlja

Devet osoba zadobilo je povrede koje nisu opasne po život u pucnjavi u blizini hotela i trening baze odabrane za pripreme engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Kansas Cityju, Missouri, objavio je u nedjelju "The Athletic", javlja Anadolu.

Policija je stigla oko četiri sata ujutro po lokalnom vremenu u subotu nakon izvještaja o pucnjavi i zatekla veliku gomilu koja se razilazi, prema sportskom izdanju "The New York Timesa".

Policajci su prvobitno zbrinuli tri povrijeđene žene na mjestu događaja, dok je još šest odraslih kasnije samostalno zatražilo bolničku pomoć, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na devet.

Incident se dogodio na maloj udaljenosti od objekata koje bi Engleska trebala koristiti tokom prvenstva. Ekipa se trenutno nalazi na Floridi i nije bila prisutna tokom pucnjave.

Prema izvještaju, nema uhapšenih i istraga je u toku.