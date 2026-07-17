U prevrtanju školskog autobusa u Ugandi poginuli direktor škole i 20 učenika

Mohamud Ismail Kulane
17. juli 2026.•Ažuriranje: 17. juli 2026.
Najmanje 20 učenika i direktor škole poginuli su u nesreći koja se dogodila nakon prevrtanja školskog autobusa u okrugu Kapchorwa na istoku Ugande.
Prema saopćenju policije Ugande, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike s edukativnog izleta sletio je s ceste, udario u stijenu i prevrnuo se nakon što je vozač, usljed mehaničkog kvara, izgubio kontrolu nad vozilom.
U nesreći je život izgubilo 20 učenika i direktor škole, dok je veći broj osoba povrijeđen.
Ministar lokalne uprave Barugahara Balaam Ateenyi posjetio je mjesto nesreće i izjavio da su povrijeđeni učenici zbrinuti u obližnjim bolnicama.
Prema njegovim riječima, na liječenju se nalazi 28 učenika.
Nesreća se dogodila na dionici puta koja se smatra rizičnom i na kojoj su i ranije zabilježene brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.