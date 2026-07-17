U nesreći na istoku zemlje povrijeđeno još 28 učenika, a uzrok nesreće najvjerovatnije mehanički kvar

U prevrtanju školskog autobusa u Ugandi poginuli direktor škole i 20 učenika U nesreći na istoku zemlje povrijeđeno još 28 učenika, a uzrok nesreće najvjerovatnije mehanički kvar

Najmanje 20 učenika i direktor škole poginuli su u nesreći koja se dogodila nakon prevrtanja školskog autobusa u okrugu Kapchorwa na istoku Ugande.

Prema saopćenju policije Ugande, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike s edukativnog izleta sletio je s ceste, udario u stijenu i prevrnuo se nakon što je vozač, usljed mehaničkog kvara, izgubio kontrolu nad vozilom.

U nesreći je život izgubilo 20 učenika i direktor škole, dok je veći broj osoba povrijeđen.

Ministar lokalne uprave Barugahara Balaam Ateenyi posjetio je mjesto nesreće i izjavio da su povrijeđeni učenici zbrinuti u obližnjim bolnicama.

Prema njegovim riječima, na liječenju se nalazi 28 učenika.

Nesreća se dogodila na dionici puta koja se smatra rizičnom i na kojoj su i ranije zabilježene brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.