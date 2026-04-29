Jedanaest brodova prošlo je kroz Hormuški moreuz iz Arapskog zaljeva u Omanski zaljev, dok su tri ušla u Zaljev preko moreuza

U posljednja 24 sata 14 komercijalnih brodova prošlo kroz Hormuški moreuz Jedanaest brodova prošlo je kroz Hormuški moreuz iz Arapskog zaljeva u Omanski zaljev, dok su tri ušla u Zaljev preko moreuza

Oko 14 komercijalnih brodova prošlo je kroz Hormuški moreuz u periodu od 24 sata, dok su diplomatski pregovori između SAD-a i Irana i dalje u zastoju, javlja Anadolu.

Tokom 24 sata, 11 brodova prošlo je kroz moreuz iz Arapskog zaljeva u Omanski zaljev, dok su tri druga putovala s istoka na zapad.

Prema podacima AIS-a, među brodovima koji su prošli kroz moreuz sa zapada na istok bili su teretni brod pod indijskom zastavom V Noor E Hashmi, koji je polazio iz Somalije, panamski brod za rasuti teret Fortune Lord, koji je plovio iz Kine u Ujedinjene Arapske Emirate, i teretni brod pod indijskom zastavom Msv Goushe Oliya, koji se nalazio između luka Emirata.

Kretanja u suprotnom smjeru uključivala su desantni brod Kashani 4 pod iranskom zastavom, koji je plovio između iranskih luka, teretni brod Andiya 1 pod zastavom Komora, koji je isplovio iz Irana, teretni brod Lai Zhou 66 pod kineskom zastavom, iz Iraka za UAE, teretni brod Ramesh 3 pod zastavom Komora, koji je isplovio iz Irana, teretni brod Selin pod zastavom Komora, iz UAE za Iran, teretni brod Msv Harsh Sagar pod indijskom zastavom, koji je isplovio iz UAE, teretni brod Msv Al Hasan pod indijskom zastavom, iz UAE za Indiju, teretni brod Rosalina pod panamskom zastavom, iz Irana za Oman, desantni brod Omidan 5 pod iranskom zastavom, iz Irana za UAE, teretni brod Atosa 04 pod zastavom Komora, iz Omana za Iran, i desantni brod Reza 101 pod iranskom zastavom, koji je isplovio iz Irana.

Zatvaranje moreuza za pomorski saobraćaj duže od osam sedmica pojačalo je zabrinutost zbog opskrbe na tržištima i ojačalo očekivanja da bi kriza mogla biti produžena, što podržava rast cijena.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je tvrdio da je Teheran "zatražio" od Washingtona da ukine blokadu moreuza.



Na platformi Truth Social, Trump je tvrdio da mu je Teheran rekao da je "sistem u Iranu na ivici kolapsa".