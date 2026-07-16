Vatrogasci nastavljaju gašenje požara u ustanovi u okrugu Mohammadia, istočno od Alžira

U požaru u ustanovi za brigu o djeci u blizini glavnog grada Alžira poginulo 11, povrijeđeno 19 osoba Vatrogasci nastavljaju gašenje požara u ustanovi u okrugu Mohammadia, istočno od Alžira

Najmanje 11 osoba je poginulo, a 19 ih je povrijeđeno u požaru koji je u četvrtak izbio u ustanovi za brigu o djeci u blizini glavnog grada Alžira, saopćila je Civilna zaštita te zemlje.

U saopćenju se navodi da vatrogasci nastavljaju napore na gašenju požara u ustanovi za zbrinjavanje djece u okrugu Mohammadia, istočno od Alžira.

Prema preliminarnoj procjeni, broj poginulih porastao je na 11, navodi se u saopćenju.

Povrijeđeno je 19 osoba, među kojima je deset zadobilo opekotine različitog stepena, dvije osobe imale su poteškoće s disanjem usljed udisanja dima, dok je sedam osoba zbrinuto zbog šoka.

Iz ustanove je evakuisano pet osoba s invaliditetom, koje su prebačene na sigurnu lokaciju, saopćila je Civilna zaštita.

Uzrok požara za sada nije poznat.