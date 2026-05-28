U požaru u studentskom domu u Keniji poginulo najmanje deset učenica Policija upozorava da bi broj žrtava požara u ženskoj školi u Nakuruu mogao rasti dok se spasilačke operacije nastavljaju

Najmanje deset učenica poginulo je nakon razornog noćnog požara koji je zahvatio studentski dom u školi Utumishi u Nakuruu u centralnoj Keniji, saopštila je policija novinarima, prenose lokalni mediji u četvrtak.

Regionalni policijski komandant Rift Valleyja Samuel Ndanyi potvrdio je smrtne slučajeve, upozorivši da bi broj žrtava mogao rasti dok su spasilačke operacije u toku, a broj povrijeđenih još nije utvrđen, prenijela je kenijska televizija Citizen.

Nakuru, jedan od najvećih urbanih centara u regiji Rift Valley, nalazi se oko 160 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Kenije Nairobija.

Hitne službe, policijski službenici i humanitarni timovi upućeni su u školu, dok su se porodice okupile čekajući informacije o nestalim učenicama, dodaje se u izvještaju.

“Ekipe hitne pomoći i osoblje za psihosocijalnu podršku trenutno su na terenu i pružaju podršku pogođenim učenicama, zajedno s drugim službama i nadležnim organima“, saopštio je Crveni križ Kenije.

Do četvrtka ujutro vlasti još nisu utvrdile uzrok požara, ali je istraga u toku dok se spasilačke i operacije oporavka nastavljaju na mjestu nesreće.

Požari u školama povremeno su potresali Keniju tokom godina, izazivajući zabrinutost zbog sigurnosnih standarda u studentskim domovima, prenatrpanosti i spremnosti internata za hitne situacije.

Neki prethodni incidenti rezultirali su velikim brojem žrtava među učenicima u studentskim domovima.

U septembru 2024. godine najmanje 21 dječak poginuo je nakon što je požar zahvatio studentski dom škole Hillside Endarasha u okrugu Nyeri, što je jedna od najsmrtonosnijih školskih požarnih katastrofa u zemlji posljednjih godina.

I 2017. Je još jedan požar u studentskom domu škole Moi Girls u Nairobiju usmrtio deset učenica, a istražitelji su kasnije zaključili da je požar namjerno izazvan.