U požaru u Moskvi sedmero poginulih, 12 povrijeđenih Požar izbio u višespratnoj zgradi u izgradnji, spasilačke akcije u toku

Sedam osoba je poginulo, a 12 povrijeđeno u požaru u Moskvi, saopćili su u utorak ruski zvaničnici, javlja Anadolu.

Požar je izbio na sjeveru glavnog grada u blizini metro stanice Aerodrom u višespratnoj stambenoj zgradi u izgradnji, saopćilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

Prema preliminarnim informacijama, požar je uzrokovao kratki spoj u električnoj ploči u pomoćnoj prostoriji na trećem spratu.

Vatrogasci su ugasili požar na površini od 1.400 kvadratnih metara.

Spasioci su evakuisali 31 osobu iz zgrade. U toku su akcije traženja i spašavanja.