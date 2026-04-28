U požaru u Moskvi sedmero poginulih, 12 povrijeđenih

Elena Teslova
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Sedam osoba je poginulo, a 12 povrijeđeno u požaru u Moskvi, saopćili su u utorak ruski zvaničnici, javlja Anadolu.
Požar je izbio na sjeveru glavnog grada u blizini metro stanice Aerodrom u višespratnoj stambenoj zgradi u izgradnji, saopćilo je Ministarstvo za vanredne situacije.
Prema preliminarnim informacijama, požar je uzrokovao kratki spoj u električnoj ploči u pomoćnoj prostoriji na trećem spratu.
Vatrogasci su ugasili požar na površini od 1.400 kvadratnih metara.
Spasioci su evakuisali 31 osobu iz zgrade. U toku su akcije traženja i spašavanja.