U požaru u komercijalnom kompleksu u blizini Teherana poginulo osam, povrijeđena 41 osoba

Najmanje osam osoba je poginulo, a 41 je povrijeđena u požaru u iranskom komercijalnom kompleksu Arghavan u Andishehu, zapadno od glavnog grada Teherana, objavili su lokalni mediji u srijedu, javlja Anadolu.

Guverner okruga Shahriar rekao je da su žrtve poginule u požaru koji je zahvatio kompleks u utorak, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Fars.

U utorak je šef vatrogasne službe Andisheha rekao da su sve osobe zarobljene plamenom i dimom sigurno evakuisane i da je zgrada potpuno očišćena.

Prema riječima zvaničnika, brzo širenje požara uzrokovano je kompozitnom fasadom zgrade, koja je omogućila plamenu da se brzo kreće po vanjskom dijelu.

Uzrok požara je i dalje pod istragom.