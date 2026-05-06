U požaru u komercijalnom kompleksu u blizini Teherana poginulo osam, povrijeđena 41 osoba

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Najmanje osam osoba je poginulo, a 41 je povrijeđena u požaru u iranskom komercijalnom kompleksu Arghavan u Andishehu, zapadno od glavnog grada Teherana, objavili su lokalni mediji u srijedu, javlja Anadolu.
Guverner okruga Shahriar rekao je da su žrtve poginule u požaru koji je zahvatio kompleks u utorak, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Fars.
U utorak je šef vatrogasne službe Andisheha rekao da su sve osobe zarobljene plamenom i dimom sigurno evakuisane i da je zgrada potpuno očišćena.
Prema riječima zvaničnika, brzo širenje požara uzrokovano je kompozitnom fasadom zgrade, koja je omogućila plamenu da se brzo kreće po vanjskom dijelu.
Uzrok požara je i dalje pod istragom.