U požaru u Kaliforniji izgorjelo više od 1.300 hektara, evakuisane hiljade ljudi Požar koji je izbio u ponedjeljak ujutro u brdima iznad Simi Valleyja, oko 30 milja sjeverozapadno od Los Angelesa, prisilio je na evakuaciju više od 10.000 domova

U požaru u američkoj saveznoj državi Kaliforniji izgorjelo je više od 1.300 hektara (skoro 526 hektara) zemlje, a evakuisane su hiljade ljudi, javlja Anadolu.

Požar Sandy izbio je u ponedjeljak ujutro u brdima iznad Simi Valleyja, koji se nalazi otprilike 48 kilometara sjeverozapadno od Los Angelesa, prema saopćenju koje je podijelio ured guvernera Kalifornije Gavina Newsoma.

"Izgorjelo je više od 1.364 hektara, prijeteći nekoliko zajednica u Simi Valleyju i prisiljavajući na evakuaciju više od 10.000 domova - što je dodatnih 3.500 domova stavilo pod upozorenja na evakuaciju", navodi se u saopćenju.

Kalifornija je u ponedjeljak dobila grant od Federalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama za podršku naporima u gašenju požara.

Upozorenja na evakuaciju stigla su dok su se plamenovi kretali prema jugoistoku, saopćila je Vatrogasna služba okruga Ventura na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dijelovi grada Los Angelesa, uključujući dijelove West Hillsa i Chatswortha, stavljeni su pod upozorenja na evakuaciju u ponedjeljak navečer, prema NBC News.

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass rekla je na X-u da vatrogasne vlasti ne očekuju da će se požar proširiti na Los Angeles, ali da su zvaničnici izdali upozorenja bez obzira na to i iz predostrožnosti.

Istovremeno, ekipe su radile na obuzdavanju požara površine 5.876 hektara na ostrvu Santa Rosa, koje se nalazi uz obalu južne Kalifornije, prema NBC News.

Požar je uništio kabinu i šupu za opremu i doveo do evakuacije 11 zaposlenih u Nacionalnoj parkovnoj službi.