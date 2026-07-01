Žrtve su 65-godišnji muškarac i 12-godišnji dječak, za koje se vjeruje da je njegov sin, javljaju lokalni mediji

U požaru u grčkom lučkom gradu Solunu poginule dvije osobe Žrtve su 65-godišnji muškarac i 12-godišnji dječak, za koje se vjeruje da je njegov sin, javljaju lokalni mediji

U požaru koji je zahvatio grčku regiju Sjeverna Makedonija poginule su dvije osobe u sjevernom lučkom gradu Solunu, objavili su lokalni mediji u srijedu ujutro, javlja Anadolu.

Žrtve su 65-godišnji muškarac i 12-godišnjak, za koje se vjeruje da je njegov sin, objavio je javni emiter ERT.

Vatrogasci su prvo otkrili tijelo muškarca u dvorištu kuće, a zatim i tijelo sina unutar kuće, navodi se.

Nije poznato zašto dvije osobe nisu na vrijeme otišle, uprkos upozorenjima, navodi se, dodajući da su na velikom porodičnom imanju bile košnice i usjevi, pa su možda pokušavali spasiti svoju imovinu kada se požar približio.