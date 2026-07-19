Više od 200 pripadnika osoblja, uz podršku zračnih snaga i Vojne jedinice za hitne slučajeve, radi na obuzdavanju požara

U požaru u centralnoj Španiji spaljeno 13.000 hektara, evakuacija 800 ljudi Više od 200 pripadnika osoblja, uz podršku zračnih snaga i Vojne jedinice za hitne slučajeve, radi na obuzdavanju požara

U požaru u provinciji Guadalajara u centralnoj Španiji spaljeno je 13.000 hektara zemljišta i naređena je evakuacija 800 ljudi iz 21 općine, objavili su lokalni mediji u nedjelju, javlja Anadolu.

Požar, koji je izbio u četvrtak u La Mierli u sjevernim planinama Guadalajare, napredovao je oko 14 kilometara preko noći i ostaje na nivou dva regionalnog plana za vanredne situacije, prema španskim dnevnim novinama "El Pais".

Mercedes Gomez, ministrica održivog razvoja regionalne vlade Castilla-La Mancha, rekla je da je još 200 stanovnika evakuisano dok se plamen nastavlja širiti.

Vlasti su u nedjelju ujutro izdale upozorenje za vanrednu situaciju, naređujući stanovnicima Pradenas de Atienza, Robledo, Aldeanueva i Naharros da napuste svoje domove.

Akcije gašenja požara iz zraka nastavljene su u zoru, dok je 204 pripadnika iz 32 tima, uključujući članove španske Vojne jedinice za hitne slučajeve, radilo na uspostavljanju protivpožarnih protupožarnih pojaseva i odbrambenih linija.

U međuvremenu, hitne ekipe nastavile su napore da obuzdaju još jedan šumski požar u Oresu u sjeveroistočnoj provinciji Zaragoza.

Požar je zahvatio oko 16.000 hektara i doveo do evakuacije pet gradova u regiji Aragon i jednog u susjednoj Navari, što ga čini najvećim šumskim požarom u Španiji do sada ovog ljeta.

Ministar zaštite okoliša Aragona Luis Biendicho rekao je u subotu da je požar prestao napredovati i da je situacija "pozitivnija".