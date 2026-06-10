U požaru stradala jedna osoba, dva člana posade nestala nakon na brodu kod Omana

Serdar Dincel
10. juni 2026.•Ažuriranje: 10. juni 2026.
Britanska Agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) saopćila je u srijedu da je primila izvještaj o požaru na tankeru 20 nautičkih milja sjeveroistočno od Sohara u Omanu.
Agencija je navela da je u incidentu prijavljena jedna žrtva i da se dva člana posade vode kao nestali.
“Lokalne vlasti su prijavile da je tanker doživio požar u mašinskom prostoru te su na licu mjesta i pomažu u evakuaciji posade. Brod prijavljuje jednu žrtvu i dva nestala člana posade“, navodi se u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
UKMTO navodi da nema prijavljenog utjecaja na okoliš, dok vlasti istražuju incident.
Za sada nema dodatnih informacija o incidentu.