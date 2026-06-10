Britanska pomorska uprava navodi da je požar izbio na tankeru 20 nautičkih milja sjeverno od Sohara

U požaru stradala jedna osoba, dva člana posade nestala nakon na brodu kod Omana Britanska pomorska uprava navodi da je požar izbio na tankeru 20 nautičkih milja sjeverno od Sohara

Britanska Agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) saopćila je u srijedu da je primila izvještaj o požaru na tankeru 20 nautičkih milja sjeveroistočno od Sohara u Omanu.

Agencija je navela da je u incidentu prijavljena jedna žrtva i da se dva člana posade vode kao nestali.

“Lokalne vlasti su prijavile da je tanker doživio požar u mašinskom prostoru te su na licu mjesta i pomažu u evakuaciji posade. Brod prijavljuje jednu žrtvu i dva nestala člana posade“, navodi se u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

UKMTO navodi da nema prijavljenog utjecaja na okoliš, dok vlasti istražuju incident.

Za sada nema dodatnih informacija o incidentu.