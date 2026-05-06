U Parizu održan skup za oslobađanje aktivista Globalne flotile Sumud koje je pritvorio Izrael Propalestinske pristalice izražavaju solidarnost s Thiagom Avilom i Saifom Abu Keshekom, pozivajući na njihovo hitno oslobađanje

Ljudi su se u utorak okupili na historijskom trgu u Parizu kako bi pokazali podršku dvojici aktivista humanitarne organizacije Globalna flotila Sumud Thiagu Avili i Saifu Abu Kesheku, koji su pritvoreni od strane Izraela.

Grupa propalestinskih pristalica okupila se na Trgu Bastille u francuskoj prijestolnici, mašući palestinskim zastavama i uzvikujući slogane poput "Svi smo mi djeca Gaze" i "Postoji samo jedno rješenje: Okončajte okupaciju".

Demonstranti su izrazili solidarnost s Avilom i Abu Keshekom, pozivajući na njihovo hitno oslobađanje.

Kinan, član nevladine organizacije Urgence Palestine, rekao je u govoru: "Moramo nastaviti borbu za oslobođenje Palestine."

Naglasio je da je pritvaranje dvojice aktivista od strane Izraela pitanje kojim se mora pozabaviti, jer pokazuje kako Izrael bez posljedica tretira aktiviste koji se mobiliziraju za Palestinu.

Drugi demonstrant, Anouar, rekao je za Anadolu da su „danas ovdje da reagujemo na izraelsko barbarstvo“.

Rekao je da muslimani trebaju ujedinjeno stati protiv izraelskog „barbarstva“, dodajući: „Izrael krši sva prava; može učiniti bilo šta. Ne kažnjava se.“

Proljetna misija Globalne flotile Sumud 2026, koja je imala za cilj probijanje izraelske blokade Pojasa Gaze i dostavu osnovne humanitarne pomoći, presrela je izraelska vojska kasno 29. aprila kod obale Krita.

Izraelske snage intervenisale su u međunarodnim vodama, napadajući brodove koji su prevozili aktiviste otprilike 600 nautičkih milja od Gaze i samo nekoliko milja od grčkih teritorijalnih voda.

Ukupno 177 aktivista je pritvoreno i navodno podvrgnuto zlostavljanju.

Izvještaji navode da su Avila i Abu Keshek, koji nisu pušteni na slobodu i prisilno su odvedeni u Izrael, bili izloženi teškom fizičkom zlostavljanju i prijetnjama smrću tokom ispitivanja.