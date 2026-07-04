Tokom komemoracije pročitana su imena žrtava koje će 11. jula biti ukopane u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari

U Parizu održan 7. Marš mira i komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici Tokom komemoracije pročitana su imena žrtava koje će 11. jula biti ukopane u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari

U glavnom gradu Francuske u subotu je održan 7. Marš mira i komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, javlja Anadolu.



Događaju, u organizaciji udruženja Solidarite Internationale Bosnie-Herzegovine-France (SIBH-France), su prisustvovali gradonačelnik 20. pariskog arondismana Eric Pliez, predstavnici Grada Pariza, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar kao i brojni članovi bosanskohercegovačke dijaspore i prijatelji Bosne i Hercegovine.

Marš mira počeo je na Trgu Republike, a završen je kod Spomenika žrtvama genocida u Srebrenici na groblju Pere-Lachaise. U mimohodu je učestvovalo oko 50 građana, koji su još jednom odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Komemoracija je održana ispred spomenika koji su prije godinu dana svečano otkrili član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i tadašnja gradonačelnica Pariza. Ovaj spomenik jedinstven je među velikim evropskim prijestolnicama i predstavlja trajni simbol sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Tokom komemoracije pročitana su imena žrtava koje će 11. jula biti ukopane u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.



"Prisustvo predstavnika pariskih vlasti još jednom je potvrdilo njihovu posvećenost očuvanju kulture sjećanja, odavanju počasti žrtvama genocida te odlučnoj borbi protiv negiranja genocida i historijskog revizionizma", saopćeno je iz udruženja SIBH-France.

U okviru obilježavanja godišnjice, SIBH-France s Vijećem 20. pariskog arondismana organizovao je i poludnevni edukativni program posvećen historiji i kulturi sjećanja na genocid u Srebrenici, namijenjen nastavnicima, učenicima pariških osnovnih i srednjih škola. Tom prilikom predavanja su održali Jean-Rene Ruez, bivši glavni istražitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji je predvodio istragu o genocidu u Srebrenici, profesorica Isabelle Delpla, francuska filozofkinja i politologinja, stručnjakinja za Bosnu i Hercegovinu, tranzicijsku pravdu i politiku sjećanja te Bekir Husejinović, preživjeli svjedok genocida, koji je s publikom podijelio svoje lično svjedočanstvo.



Marš mira i prateće aktivnosti u Parizu dio su programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, s ciljem očuvanja historijske istine, prenošenja sjećanja na mlađe generacije i jačanja borbe protiv negiranja genocida.