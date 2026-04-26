U novom valu izraelskih napada u Gazi ubijeno četvero Palestinaca

Četvero Palestinaca, uključujući dijete, ubijeno je u nedjelju ujutro u novom valu izraelskih napada u Pojasu Gaze uprkos trenutnom prekidu vatre, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Tijela dvoje Palestinaca dovezena su u Medicinski kompleks Al-Shifa nakon što je izraelski napad dronom ciljao motocikl u blizini kružnog toka u Kuvajtu u ulici Salah al-Din, jugoistočno od grada Gaze.

Izvori su dodali da je treći Palestinac ubijen vatrom izraelske vojske u području Al-Mughraqa u centralnoj Gazi, dok je 14-godišnji tinejdžer kasnije preminuo od povreda koje je zadobio u izraelskom napadu u naselju Sheikh Radwan, sjeverno od grada Gaze, u subotu navečer.

Izrael je granatirao i područja istočno od Khan Younisa u južnom Pojasu Gaze, rekli su svjedoci.

U centralnoj Gazi, istočna područja izbjegličkog kampa Al-Bureij također su bila izložena pucnjavi iz izraelskog helikoptera i artiljerijskom granatiranju.

Izraelska artiljerija je također ciljala istočne dijelove naselja Al-Tuffah istočno od grada Gaze, dok su ratni brodovi ispaljivali granate prema obali grada.

Prema Uredu za medije Vlade Gaze, Izrael je počinio najmanje 2.400 kršenja sporazuma o prekidu vatre postignutog prošlog oktobra, uključujući ubistva, hapšenja, opsadu i izgladnjivanje.

Do petka, Izrael je ubio 972 Palestinaca i ranio 2.235 kršeći prekid vatre, prema podacima Ministarstva zdravstva.

U dvogodišnjem genocidnom ratu u Gazi, Izrael je ubio više od 72.000 Palestinaca, ranio 172.000 i izazvao masovno uništenje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.