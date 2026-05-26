U novom izraelskom napadu u Gazi ubijeno četvero Palestinaca Izraelska vojska nastavlja kršiti prekid vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025.

Četvero Palestinaca je ubijeno u utorak u izraelskom napadu na okupljanje civila u centralnom Pojasu Gaze, u još jednom kršenju prekida vatre, rekli su medicinski izvori.

Izvori su za Anadolu izjavili da su tijela četvero Palestinaca, zajedno s nekoliko povrijeđenih osoba, stigla u bolnicu Al-Aksa u Deir al-Balahu nakon napada istočno od izbjegličkog kampa Maghazi.

Svjedoci su rekli da se granatiranje poklopilo s aktivnostima naoružanih grupa koje su sarađivale s Izraelom u tom području, bez navođenja više detalja.

U zoru je jedna Palestinka ranjena u izraelskom napadu u Khan Younisu na jugu Gaze nakon što su šatori u kojima su se nalazile raseljene osobe u području Al-Maslakh Al-Turki bili meta izraelskih snaga, rekao je medicinski izvor u bolnici Nasser.

Očevici su rekli za Anadolu da su izraelski ratni brodovi otvorili vatru prema obalama Rafaha i Khan Younisa, bez izvještaja o žrtvama.

Do ponedjeljka, u izraelskim kontinuiranim kršenjima prekida vatre od 10. oktobra 2025. godine ubijena su 904 Palestinca i ranjeno 2.713, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Sporazum je postignut nakon dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela u Pojasu, u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, a povrijeđeno 172.000.

Izraelski napadi su izazvali široko rasprostranjeno razaranje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.