Bračni par i njihova šestogodišnja kćerka poginuli u izraelskom napadu na njihovu kuću u Deir al-Balahu, dok su drugi napadi širom Gaze ranili još devet osoba, navode palestinski medicinski izvori

U novom izraelskom napadu u Gazi ubijena tročlana porodica Bračni par i njihova šestogodišnja kćerka poginuli u izraelskom napadu na njihovu kuću u Deir al-Balahu, dok su drugi napadi širom Gaze ranili još devet osoba, navode palestinski medicinski izvori

Bračni par i njihova šestogodišnja kćerka su ubijeni, a još jedan Palestinac je preminuo od posljedica ranijih povreda, dok je devet osoba ranjeno u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze u srijedu, prema navodima palestinskih medicinskih izvora.

Napadi su uslijedili usred nastavljenih izvještaja o izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi u Gazi od 10. oktobra 2025. godine.

U Deir al-Balahu, medicinski izvor iz bolnice Šehida Al-Akse saopćio je da su u bolnicu dovezena tijela Omara Abu Qassema (33), njegove supruge Asmae Abu Qassem (32) i njihove kćerke Habibe (6), nakon što je izraelski napad pogodio njihov dom. Njihov četverogodišnji sin Sami također je povrijeđen.

Prema navodima dopisnika Agencije Anadolu, koji se pozivaju na svjedoke i lokalne izvore, izraelski helikopter ispalio je dvije rakete na stan ove porodice u blizini kružnog toka Al-Baraka u Deir al-Balahu.

Medicinski izvori naveli su da je Sami, jedino preživjelo dijete ovog para, zadobio umjerene opekotine i druge povrede.

U napadu je izbio i požar u kući, koji su kasnije ugasili pripadnici civilne zaštite.

U gradu Gazi, 24-godišnji Hani Iyad Al-Ghoul preminuo je u srijedu ujutro od povreda zadobijenih u izraelskom zračnom napadu na četvrt Sheikh Radwan prije otprilike dvije sedmice.

Odvojeno, medicinski izvor je za Anadolu rekao da su dva Palestinca, uključujući jedno dijete, zadobila lakše povrede nakon što je izraelski helikopter pogodio sklonište za raseljene osobe zapadno od grada Gaze.

Izraelska vojna vozila otvorila su intenzivnu vatru prema ostacima palestinskih kuća u području Abu Zeitoun istočno od izbjegličkog kampa Jabalia, ali za sada nema izvještaja o žrtvama, naveli su lokalni izvori.

U Khan Younisu je šest Palestinaca, među kojima jedna osoba u kritičnom stanju, povrijeđeno u izraelskom napadu u blizini sjevernog raskršća Asdaa, prema medicinskim izvorima.

Lokalni izvori i svjedoci rekli su za Anadolu da su izraelski dronovi također bacili eksplozivne naprave u blizini kružnog toka Bani Suheila istočno od Khan Younisa.

Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, izraelski napadi od početka prekida vatre usmrtili su 1.123 Palestinca i ranili 3.616 osoba zaključno sa srijedom.

Od početka izraelske ofanzive na Gazu 8. oktobra 2023. godine, ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, dok je više od 173.000 ranjeno. U međuvremenu, oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi je oštećeno ili uništeno.