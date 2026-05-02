U novim izraelskim napadima na Liban poginulo najmanje šest osoba uprkos primirju

ISTANBUL (AA) - Novi talas napada Izraela na jugu Libana usmrtio je najmanje šest osoba od ranih sati u subotu, usred nastavka izraelskog kršenja važećeg primirja.

Izraelski napad na mjesto Ain Baal u okrugu Tir ubio je jednu osobu i ranio sedam drugih, uključujući tri žene, javila je libanska državna novinska agencija NNA, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva.

Drugi napad koji je ciljao kuću u mjestu Louaizeh u regiji Iqlim al-Tuffah usmrtio je tri osobe, dok je još jedan napad na automobil na putu između Kfardžala i Nabatijeha ubio još dvije osobe, navodi NNA.

U međuvremenu, dvije osobe su poginule, a više ih je ranjeno u izraelskom napadu koji se dogodio "ubrzo nakon ponoći između četvrtka i petka". Među ranjenima je bio i Hussein Ali Ahmad, gradonačelnik SHoukina.

Napad je uništio više stambenih zgrada i prouzrokovao veliku štetu u cijelom naselju.

Kao odgovor na djelovanje Hezbollaha u kontekstu rata s Iranom, Izrael je 2. marta pokrenuo ofanzivu na Liban, u kojoj je ubijeno više od 2.600 ljudi, a raseljeno više od 1,6 miliona.

Desetodnevno primirje koje je počelo 17. aprila kasnije je produženo do 17. maja, ali Izrael ga i dalje svakodnevno krši zračnim napadima i rušenjem kuća.

Također održava takozvanu "tampon zonu" na jugu Libana, navodeći da je cilj spriječiti napade Hezbollaha. Ranije primirje postignuto je u novembru 2024. godine.