U Den Boschu su izložene fotografije novinara i hiljade dječijih cipela u znak protesta protiv izraelskih napada

U Nizozemskoj održan skup u znak sjećanja na ubijenu palestinsku djecu i novinare u Gazi U Den Boschu su izložene fotografije novinara i hiljade dječijih cipela u znak protesta protiv izraelskih napada

U Nizozemskoj je održan komemorativni skup u znak sjećanja na palestinsku djecu i novinare koji su, kako je navedeno, poginuli u izraelskim napadima na Pojas Gaze.

Događaj je organizovala Fondacija "Posadi drvo masline" na Trgu Markt u centru Den Boscha, gdje su okupljeni odali počast ubijenoj djeci i novinarima.

Na trgu su bile izložene fotografije i imena novinara koji su ubijeni u napadima, dok su hiljade pari dječijih cipela postavljene kao simbol stradanja.

Tokom događaja, imena djece stradale u Gazi i njihove dobi čitana su naglas od strane različitih učesnika, dok su volonteri dijelili informativne letke o situaciji u Gazi.

Predstavnica fondacije Esther van der Most izjavila je da se ovakvo okupljanje održava 17. put za ubijenu djecu i peti put za novinare.

Ona je navela da je u prvom ovakvom skupu u Rotterdamu u decembru 2023. godine bilo izloženo 8.000 pari cipela, dok se, prema njenim riječima, broj ubijene djece od tada popeo na 21.000.

"Želimo da Palestinci mogu stariti i živjeti u sigurnosti i slobodi, ali zbog onoga što se dešava u Gazi to danas nije moguće", rekla je van der Most, ocjenjujući da se radi o genocidu.

Ona je dodala da se nasilje ne dešava samo u Gazi nego i na Zapadnoj obali, navodeći da se, prema njenim tvrdnjama, svakodnevno bilježe smrtni slučajevi civila.

"Kako se može govoriti o primirju kada ljudi svakodnevno ginu", rekla je, dodajući da je u posljednjim mjesecima ubijen i veliki broj djece na Zapadnoj obali.

Van der Most je uputila i kritike vladi Nizozemske, pozivajući na uvođenje sankcija i prekid, kako je navela, saradnje sa Izraelom.

Govoreći o ubijenim novinarima, navela je da ih je više od 300 te poručila da je njihovo ubijanje pokušaj ušutkivanja istine.