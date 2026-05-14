U nesrećama izazvanim nevremenom na sjeveru Indije poginule 104 osobe Žrtve su prijavljene u državi Uttar Pradesh, kazali su zvaničnici

Broj poginulih uslijed nevremena u najmnogoljudnijoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 104, saopćili su zvaničnici u četvrtak, javlja Anadolu.

Žrtve su prijavljene u nekoliko okruga usljed nevremena, uključujući jake vjetrove, obilne kiše i munje, širom sjeverne države u srijedu, prema zvaničnicima.

Državni komesar za pomoć Harikesh Bhaskar Yashod rekao je da je broj poginulih porastao na 104 zbog jake oluje. Rekao je da su od ukupnog broja poginulih četiri osobe poginule od udara groma, a 52 osobe su povrijeđene.

Ranije je Yashodov ured naveo da je zbog "nepovoljnih vremenskih uslova" 89 osoba poginulo, a 53 su povrijeđene.

Kontinuirano praćenje je u toku "putem direktne komunikacije sa okružnim zvaničnicima" kako bi se osiguralo da okružnim vlastima budu dostupna potrebna sredstva, dodaje se.

Ranije su zvaničnici saopćili da je 15 osoba poginulo, a osam je povrijeđeno u odvojenim incidentima zbog jakih oluja u okrugu Bhadohi u srijedu navečer, rekao je Shailesh Kumar, visoki državni zvaničnik. Rekao je da su drveće i električni stubovi pali zbog jakih vjetrova, što je dovelo do žrtava.

Još devet osoba je poginulo, a 16 je povrijeđeno kada je jaka oluja pogodila okrug Fatehpur.

"Timovi administrativnih zvaničnika kontinuirano prate pogođena područja", saopćila je policija na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rano u četvrtak.

Smrtni slučajevi su prijavljeni i u Budaunu, gdje je pet osoba poginulo u incidentima povezanim s olujom, a jedna je umrla u okrugu Sonbhadra, objavio je "Press Trust of India".

U međuvremenu, kiše su pogodile dijelove glavnog grada New Delhija, što je uticalo i na zračni saobraćaj na Međunarodnom aerodromu Indira Gandhi.