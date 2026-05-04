U neredima u zatvoru na sjeveru Grčke ubijena dva zatvorenika Vlasti uhapsile 11 zatvorenika, uključujući dva glavna osumnjičenika za ubistva, objavili su lokalni mediji

Neredi u zatvoru na sjeveru Grčke rezultirali su smrću dva zatvorenika, objavili su lokalni mediji u ponedjeljak, prenosi Anadolu.

Žrtve tučnjave u zatvoru Nigrita bili su jedan Alžirac i jedan iranski državljanin, objavio je dnevnik Kathimerini, dodajući da su vlasti uhapsile 11 zatvorenika, uključujući dva glavna osumnjičenika za ubistva.

Zatvorski službenici pronašli su nekoliko predmeta tokom racije nakon smrtonosnog incidenta, uključujući improvizirane noževe i drvene daske, prema pisanju dnevnika.

Navodi se da uzrok tuče još nije poznat.