U neredima u Sautemptonu povrijeđeno 11 policajaca nakon napetosti u vezi sa slučajem ubistva Policajci su gađani flašama i improviziranim oružjem tokom noćnih nereda

Jedanaest policajaca i jedan policijski pas povrijeđeni su u utorak navečer u nasilnim neredima u Sautemptonu, u južnoj Engleskoj, zbog ubistva 18-godišnjeg Henryja Nowaka.

Glavni policajac Alexis Boon rekao je da su se policajci suočili s flašama, improviziranim oružjem i napadima na kuće i vozila tokom noćnih nereda.

“Vidjeli smo bačene boce, korišteno improvizirano oružje, štetu nanesenu kućama i vozilima nevinih stanovnika i prijetnje i nasilje upućeno našim policajcima”, rekao je Boon, dodajući da su neki ljudi “očigledno stigli s namjerom da izazovu nered i nevolje”.

Do nemira je došlo nakon decembarskog ubistva Novaka, britanskog studenta koji je izboden prije nego što je policija stigla na mjesto događaja. Policajci su mu stavili lisice na ruke i više puta su im govorili da je izboden i da mu je potrebna medicinska pomoć, prema snimku kamere na tijelu.

Umro je ubrzo nakon toga. Nezavisna kancelarija za policijsko ponašanje istražuje ponašanje policije u Hampshireu u vezi sa incidentom.

Jedan policajac je dao ostavku, dok su trojica svjedoci u istrazi koja je u toku. Premijer Keir Starmer opisao je snimak kao "potresan", dok ga je ministar unutrašnjih poslova nazvao "uznemirujućom i tragičnom stvari za vidjeti".

Policija je saopštila da su tokom nereda izvršena dva hapšenja, uz da se očekuju daljnji pritvori, i upozorila da se odgovornost mora tražiti kroz "poštene i transparentne procese", a ne nasiljem na ulicama.