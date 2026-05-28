Policija je uhapsila 31-godišnjeg osumnjičenog Švicarca nakon incidenta

U napadu nožem na švicarskoj željezničkoj stanici u Winterthuru povrijeđene tri osobe Policija je uhapsila 31-godišnjeg osumnjičenog Švicarca nakon incidenta

Tri osobe su povrijeđene u napadu nožem u četvrtak ujutro na željezničkoj stanici u švicarskom gradu Winterthuru, sjeveroistočno od Ziriha, prema navodima kantonalne policije Ziriha, javlja Anadolu.

Napad se dogodio ubrzo nakon 8.30 sati po lokalnom vremenu, kada je muškarac naoružan oštricom napao nekoliko ljudi na stanici, saopćila je policija.

Vlasti su saopćile da je osumnjičeni uhapšen na mjestu događaja. Identifikovan je kao 31-godišnji švicarski državljanin.

Tri žrtve, svi švicarski državljani starosti 28, 43 i 52 godine, prevezeni su u bolnicu na liječenje.

Policija je saopćila da je motiv napada još uvijek pod istragom.

Winterthur se nalazi sjeveroistočno od Ziriha i jedno je od najvećih željezničkih čvorišta u Švicarskoj.