U naletu tajfuna Bavi povrijeđeno najmanje 36 osoba na Tajvanu, počele evakuacije

Saadet Gökce
11. juli 2026.•Ažuriranje: 11. juli 2026.
Tajfun Bavi povrijedio je najmanje 36 ljudi na Tajvanu, dok je više od 14.000 stanovnika evakuisano, rekli su zvaničnici u subotu.
Stanovnici ove ostrvske države zamoljeni su da ostanu u zatvorenom prostoru zbog prognoza jakih pljuskova, navodi lokalni emiter TVBS.
Tajvanska centralna meteorološka uprava ranije je saopćila da se očekuje da će tajfun proći najbliže ostrvu između subote popodne i večeri, donoseći najjače vjetrove i najjače padavine jer upozorenja na more i kopno ostaju na snazi, navodi Focus Taiwan.
Agencija je saopštila da bi upozorenja mogla biti ukinuta u nedjelju ujutro kako se oluja sve više udaljava od ostrva.
Japansko meteorološko odjeljenje upozorilo je da bi tajfun mogao donijeti jak vjetar koji bi mogao oštetiti kuće, visoke talase i poplave u nižim obalnim i obalnim područjima, kao i moguća klizišta, prenosi Kyodo News. Oluja je također poremetila neke letove u prefekturi južnog ostrva Okinawa.
U Kini je Nacionalni meteorološki centar izdao upozorenje na narandžasti tajfun, dok je nastava obustavljena, turističke atrakcije zatvorene, a neke trajektne usluge obustavljene u pogođenim područjima, navodi državni Global Times.
Predviđa se da će se oluja približiti obalama provincija Zhejiang i Fujian prije nego što će u nedjelju rano doći na kopno između Taizhoua u Zhejiangu i Fudinga u Fujianu kao jak tajfun ili tajfun.
U međuvremenu, filipinska uprava za atmosferske, geofizičke i astronomske usluge saopštila je u subotu da je tajfun Bavi napustio filipinsku zonu odgovornosti.