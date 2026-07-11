U naletu tajfuna Bavi povrijeđeno najmanje 36 osoba na Tajvanu, počele evakuacije Oluja omela letove u japanskoj Okinavi i pokrenula upozorenja širom istočne Azije

Tajfun Bavi povrijedio je najmanje 36 ljudi na Tajvanu, dok je više od 14.000 stanovnika evakuisano, rekli su zvaničnici u subotu.

Stanovnici ove ostrvske države zamoljeni su da ostanu u zatvorenom prostoru zbog prognoza jakih pljuskova, navodi lokalni emiter TVBS.

Tajvanska centralna meteorološka uprava ranije je saopćila da se očekuje da će tajfun proći najbliže ostrvu između subote popodne i večeri, donoseći najjače vjetrove i najjače padavine jer upozorenja na more i kopno ostaju na snazi, navodi Focus Taiwan.

Agencija je saopštila da bi upozorenja mogla biti ukinuta u nedjelju ujutro kako se oluja sve više udaljava od ostrva.

Japansko meteorološko odjeljenje upozorilo je da bi tajfun mogao donijeti jak vjetar koji bi mogao oštetiti kuće, visoke talase i poplave u nižim obalnim i obalnim područjima, kao i moguća klizišta, prenosi Kyodo News. Oluja je također poremetila neke letove u prefekturi južnog ostrva Okinawa.

U Kini je Nacionalni meteorološki centar izdao upozorenje na narandžasti tajfun, dok je nastava obustavljena, turističke atrakcije zatvorene, a neke trajektne usluge obustavljene u pogođenim područjima, navodi državni Global Times.

Predviđa se da će se oluja približiti obalama provincija Zhejiang i Fujian prije nego što će u nedjelju rano doći na kopno između Taizhoua u Zhejiangu i Fudinga u Fujianu kao jak tajfun ili tajfun.

U međuvremenu, filipinska uprava za atmosferske, geofizičke i astronomske usluge saopštila je u subotu da je tajfun Bavi napustio filipinsku zonu odgovornosti.