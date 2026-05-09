U najnovijim izraelskim napadima širom Libana poginulo najmanje 16 osoba uprkos prekidu vatre

Rania R.a. Abushamala
09 Maj 2026•Ažuriranje: 09 Maj 2026
Najmanje 16 ljudi, uključujući dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko ih je povrijeđeno u subotnjim izraelskim napadima u Libanu uprkos primirju koje je na snazi, saopštili su državna novinska agencija NNA i Ministarstvo zdravstva.
U posljednjim udarima, izraelski napad na grad Saksakiyeh u južnom Libanu usmrtio je sedam osoba, uključujući jedno dijete, dok je 15 osoba povrijeđeno, među kojima troje djece.
Ranije su jedan muškarac i njegova kćerka ubijeni nakon što su bili meta tri zračna napada u Nabatiehu, u južnom Libanu.
Još tri osobe su poginule kada je izraelski projektil pogodio vozilo na putu između gradova Abbasiyah i Burj Rahal u okrugu Tir.
Izraelski napad je također ciljao vozilo na putu Moultaqa al-Nahrain u okrugu Chouf u centralnom Libanu, usmrtivši tri osobe koje su putovale u automobilu.
Još jedna izraelska bespilotna letjelica pogodila je naselje Al-Masarib u gradu Meifdoun, a prema prvim izvještajima, jedna osoba je poginula.
Odvojeno, Izrael je pokrenuo artiljerijsko granatiranje i rušenje kuća u nekoliko gradova, što se podudarilo sa sukobima između njegovih snaga i pripadnika libanske grupe Hezbollah u gradu Al-Bayada.
Artiljerijsko granatiranje je također ciljalo gradove Braachit, Safad al-Battikh i Touline, proširivši se na Ghazieh i Froun.
Izraelska vojska je ispalila i svjetleće rakete iznad sela u zapadnim i centralnim sektorima južnog Libana.
U Bint Jbeilu, izraelske snage su rušile kuće u naselju Al-Jabana, a u zoru su ispalile artiljerijske granate i na periferiju grada Ghazieh.
Hezbollah je saopštio da je ciljao dvije odvojene grupe izraelskih vojnika i vojna vozila u Rshafu u južnom Libanu.
Grupa je također tvrdila da je presrela izraelski dron iznad al-Abbasiyaha koristeći raketu zemlja-zrak.
Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, a koji je kasnije produžen do sredine maja, izraelska vojska nastavlja sa svakodnevnim udarima u Libanu i razmjenom vatre s Hezbollahom.
Izraelski napadi na Liban od 2. marta, ubrzo nakon rata s Iranom, ubili su više od 2.700 ljudi i raselili više od milion. Izrael također održava takozvanu "tampon zonu" na libanskoj teritoriji. Sjedinjene Američke Države ponovo će biti domaćin mirovnih pregovora između dvije zemlje 14. i 15. maja u Washingtonu.