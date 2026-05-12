U izraelskom zračnom napadu ubijeno najmanje deset osoba, ranjeno osam na jugu Libana

Deset osoba je ubijeno, a osam je povrijeđeno u utorak u izraelskim napadima na južni Liban, uključujući dva radnika civilne zaštite koji su poginuli dok su izvodili spasilačku misiju u Nabatiehu uprkos prekidu vatre, prema zvaničnim libanskim medijima, javlja Anadolu.

U noćnom izraelskom zračnom napadu na naseljenu kuću u južnom libanskom gradu Kfar Dounine ubijeno je najmanje šest osoba, a sedam je povrijeđeno, prema Nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA). Ranjeni su prevezeni u bolnice u Tiru.

Izraelske artiljerijske granate također su u zoru ciljale periferiju gradova Mansouri i Majdal Zoun.

U odvojenom incidentu, NNA je objavila da je jedan Sirijac ubijen, a njegova supruga ranjena nakon što je izraelski dron ciljao njihov motocikl na putu Tayr Debba-Hammadiya u okrugu Tir na jugu Libana.

Dva bolničara iz regionalnog centra civilne zaštite Nabatieh ubijena su u izraelskom napadu dok su evakuisali povrijeđenu osobu nakon ranijeg izraelskog napada u Nabatiehu, objavila je agencija.

U istom napadu je ubijen i mladi civil, dodaje se.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2.840 ljudi, povrijeđeno više od 8.690, a raseljeno je više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema libanskim zvaničnicima.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre s libanskom grupom Hezbollah uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila i produžen do 17. maja.