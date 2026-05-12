U izraelskom zračnom napadu na jug Libana ubijeno najmanje šest osoba, sedam ranjeno

U izraelskom zračnom napadu tokom noći na naseljenu kuću u južnom libanskom mjestu Kfar Dounine poginulo je najmanje šest osoba, dok je sedam ranjeno, javili su u utorak libanski državni mediji.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnice u Tiru, navela je Nacionalna novinska agencija.

Izraelska artiljerija u zoru je granatirala i periferiju mjesta Mansouri i Majdal Zoun.

Od 2. marta izraelski napadi u Libanu usmrtili su više od 2.840 ljudi, ranili više od 8.690 osoba i raselili više od 1,6 miliona ljudi, odnosno oko petine stanovništva, prema podacima libanskih zvaničnika.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre s libanskom grupom Hezbollah uprkos primirju koje je proglašeno 17. aprila i produženo do 17. maja.