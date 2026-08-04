Napad je označio prvi izraelski napad otkako je Odbor za mir pozvao Netanyahua da zaustavi bombardovanje u Gazi

U izraelskom napadu ubijena dvojica Palestinaca kršeći prekid vatre u Gazi Napad je označio prvi izraelski napad otkako je Odbor za mir pozvao Netanyahua da zaustavi bombardovanje u Gazi

Izraelska vojska ubila je dvojicu Palestinaca u zračnom napadu na njihovo vozilo jugozapadno od grada Gaze u ponedjeljak navečer, što je još jedno kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Medicinski izvor je rekao za Anadolu da su ekipe hitne pomoći izvukle dva tijela nakon što je vozilo udareno u području Sheikh Ajlin i prebacili ih u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi.

​​​​Napad je označio prvi izraelski napad otkako su glavni izaslanik Odbora za mir za Gazu, Nikolaj Mladenov, i savjetnik odbora Aryeh Lightstone pozvali izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da zaustavi napade u Gazi u skladu s planom američkog predsjednika Donalda Trumpa.