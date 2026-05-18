U izraelskom napadu u Libanu ubijeni komandant palestinske grupe i njegova kćerka Napad predstavlja najnovije kršenje krhkog primirja koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula

BAALBEK (AA) - Komandant iz grupe Palestinski islamski džihad i njegova kćerka ubijeni su rano u ponedjeljak u izraelskom zračnom napadu koji je pogodio stan na periferiji Baalbeka u istočnom Libanu, izvijestila je Libanska nacionalna novinska agencija (NNA).

U napadu je ubijen Wael Abdul Halim, kojeg je NNA identificirala kao komandanta Palestinskog islamskog džihada, kao i njegova 17-godišnja kćerka Rama.

Spasilački i timovi hitne pomoći nastavili su operacije na mjestu događaja radi uklanjanja ruševina i potrage za mogućim preživjelima, navodi agencija.

Napad predstavlja najnovije kršenje krhkog primirja koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula.