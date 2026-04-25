U izraelskom napadu u Gazi ubijena trudna Palestinka i još dvoje njene djece

U izraelskom bombardovanju kuće u sjevernom gradu Beit Lahiya u Gazi ubijena je trudna Palestinka i još dvoje njen djece, izjavili su očevici i članovi porodice, navodeći da se napadi nastavljaju uprkos prekidu vatre, javlja Anadolu.

Prema riječima očevidaca i članova porodice, izraelska vojska je ciljala kuću porodice Et-Tanani u Beit Lahiyi.

Majka, koja je bila trudna četiri mjeseca s blizancima, i njeno dvoje djece ubijeni su u napadu.

Tijela su prevezena iz bolnice Al-Shifa u gradu Gazi i sahranjena.

Sumayya Kersu, rođakinja žene koja je ubijena u napadu, rekla je dopisniku AA: "Moja rođakinja je bila trudna četiri mjeseca s blizancima. Izgubila je oboje djece u napadu. Porodica je živjela u civilnom području, nisu imali nikakve veze ni s čim."

Khalid Et-Tanani, suprug i otac ubijenih, rekao je da je njihovo područje ranije bilo označeno kao "sigurno", ali je naglasio da napadi nikada nisu prestali uprkos prekidu vatre.

"Živjeli smo pod Božjom zaštitom, ali smo svaki dan bili napadani", rekao je Tanani, dodajući da su bili prisiljeni ostati u sobama na zapadnoj strani svoje kuće, posebno u istočnim područjima, zbog intenzivnog bombardovanja.

Tanani, navodeći da je napad počeo bez ikakvog upozorenja, rekao je: "Kada je prva raketa pala, rekli smo: 'Hvala Bogu što smo još živi.' Pokušali smo ispuzati. Zatim su uslijedili drugi, treći i četvrti napad. Četvrta eksplozija je bila toliko silovita da nismo ništa čuli."

Dodao je da je, nakon što je ušao u kuću, zatekao tijela supruge i djece.

"Vidio sam da su ubijeni. Supruga je ležala na podu, a sin Hamza je bio u majčinom naručju. Nisu odgovarali", ispričao je Tanani.

Palestinci, napominjući da izraelska vojska nastavlja napade na Gazu uprkos prekidu vatre, navode da ciljanje civilnih područja povećava žrtve u regiji. U Gazi, gdje se kršenje prekida vatre nastavlja, napadi na civilna naselja su neumoljivi.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 809 ljudi, a 2.267 je povrijeđeno, dok je 761 tijelo pronađeno u ruševinama.

Ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.585, a 172.370 je povrijeđeno.

Izvještava se da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.