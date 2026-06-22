Od početka primirja, izraelski napadi usmrtili su 1.021 Palestinca i ranili 3.249 osoba, navodi Ministarstvo zdravstva Gaze

U izraelskom napadu u Gazi ubijena palestinska maturantica, ranjene tri osobe Od početka primirja, izraelski napadi usmrtili su 1.021 Palestinca i ranili 3.249 osoba, navodi Ministarstvo zdravstva Gaze

Palestinska učenica je ubijena, a tri osobe su ranjene u izraelskom zračnom napadu na Pojas Gaze u ponedjeljak, u najnovijem kršenju primirja koje je na snazi od prošlog oktobra, saopćili su medicinski izvori.

Palestinski Crveni polumjesec naveo je da su njihove ekipe prevezle tijelo 17-godišnje djevojke i tri ranjene osobe u terensku bolnicu Al-Saraya nakon što je pogođeno civilno vozilo ispred trgovačkog centra Al-Rahab, zapadno od grada Gaze.

Prema riječima svjedoka, nekoliko projektila pogodilo je vozilo u četvrti Rimal. Riječ je o gusto naseljenom i prometnom području, posebno u trenutku kada su srednjoškolci dolazili na polaganje ispita.

Napad predstavlja najnovije kršenje sporazuma o primirju koji je stupio na snagu u Gazi 10. oktobra 2025. godine.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od stupanja primirja izraelski napadi su ubili 1.021 Palestinca i ranili 3.249 osoba.

Izraelski rat u Gazi, koji traje od oktobra 2023. godine, do sada je odnio 73.032 života, ranio više od 173.000 ljudi i prouzrokovao ogromna razaranja, oko 90 posto infrastrukture u enklavi, dok Ujedinjene nacije procjenjuju da će troškovi obnove iznositi oko 70 milijardi dolara.