U izraelskom napadu na stambenu zgradu u Gazi ranjeno sedam osoba Ekipe civilne zaštite gase požar izazvan napadom usred kršenja primirja

Sedam Palestinaca je ranjeno u petak ujutro u izraelskom napadu na stambenu zgradu u centru Gaze bez prethodnog upozorenja, prema medicinskim izvorima, javlja Anadolu.

Povrijeđeni su zadobili umjerene i teške povrede te su prevezeni u više bolnica širom grada, rekli su izvori za Anadolu.

Svjedoci su rekli da je izraelski helikopter udario u komercijalna skladišta koja se nalaze ispod zgrade Haraz u blizini stadiona Yarmouk u centru Gaze, uzrokujući povrede.

U odvojenom saopćenju, Direktorat civilne zaštite Gaze naveo je da je njihova posada ugasila požar koji je izbio na mjestu događaja nakon napada i evakuisala nekoliko povrijeđenih osoba.

U odvojenom incidentu, lokalni izvori su rekli da su izraelske pomorske snage otvorile mitraljesku vatru i granatirale ribarske brodove i obalu Gaze.

Izraelska artiljerija je granatirala i istočna područja naselja Al-Tuffah u istočnom dijelu Gaze, uz vatru iz vojnih vozila, iako nije prijavljeno da je bilo žrtava.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, 922 Palestinaca su ubijena, a 2.786 je povrijeđeno u izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine.

U izraelskim napadima u Gazi, pokrenutim 8. oktobra 2023. godine, ubijeno je više od 72.000 Palestinaca i povrijeđeno više od 172.000, prema podacima palestinskih vlasti.