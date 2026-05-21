U izraelskom napadu dronom ubijeno palestinsko dijete, ranjeno dvoje na sjeveru Gaze Napad se dogodio usred svakodnevnih izraelskih kršenja prekida vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025.

Jedno palestinsko dijete je ubijeno, a dvije osobe su ranjene u četvrtak u napadu dronom na civilni skup na sjeveru Pojasa Gaze, u novom kršenju prekida vatre koji je na snazi ​​od prošlog oktobra, rekao je medicinski izvor, javlja Anadolu.

Izvor je rekao da je tijelo 13-godišnjeg Jouda Dweika i dvije ranjene osobe stiglo u bolnicu Al-Shifa nakon što je izraelski dron bacio bombu na skup civila u području Beit Lahia.

Napad je još jedno u nizu svakodnevnih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji je na snagu stupio 10. oktobra 2025. godine.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 881 osoba je ubijena, a 2.621 je povrijeđeno u izraelskim napadima od prekida vatre.

Sporazum je imao za cilj zaustavljanje dvogodišnjeg rata u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece, povrijeđeno više od 172.000, te je prouzrokovao masovno uništenje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.