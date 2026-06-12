U izraelskom granatiranju škole u Gazi u kojoj su se sklonili raseljeni Palestinci ranjeno pet osoba Izraelska vojska nastavlja granatirati i rušiti kuće u istočnoj Gazi uprkos prekidu vatre

Petero Palestinaca je ranjeno rano u petak u izraelskom granatiranju škole u kojoj se nalaze skloništa za raseljene osobe u izbjegličkom kampu Jabalia u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su ranjene nakon što je izraelska artiljerijska granata pogodila školu Abu Husein, rekao je izvor iz medicinske službe Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor nije precizirao prirodu povreda.

Izraelsko kršenje sporazuma o prekidu vatre, objavljeno 10. oktobra 2025. godine, nastavljeno je, uslijed kojeg je ubijen najmanje 981 Palestinac, prema Ministarstvu zdravlja Gaze.

U gradu Gazi, izraelski dronovi su otvorili jaku vatru i bacili eksplozivne bombe oko raskrsnice Sanafour u naselju Tuffah sjeveroistočno od grada, rekli su svjedoci.

U centralnoj Gazi, izraelski zračni napadi uništili su dvije kuće koje pripadaju porodicama al-Aidi i al-Khamisi u izbjegličkom kampu Maghazi nakon što su izdata upozorenja o evakuaciji za dva stambena bloka.

Svjedoci su rekli da je granatiranje potpuno uništilo dvije kuće i nanijelo veliku štetu na desetine obližnjih kuća, pri čemu su desetine porodica raseljene.

Izraelski ratni avion također je gađao zemljište pored kuće u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, nanijevši ozbiljnu štetu okolnim kućama, bez prijavljenih smrtnih slučajeva ili povrijeđenih, rekli su medicinski izvori.

U Khan Younisu, južnoj Gazi, izraelska vojska izvela je dva rušenja kuća i civilnih objekata u istočnim dijelovima grada. Prema svjedocima, eksplozije su se čule širom enklave.

Stotine hiljada Palestinaca žive u šatorima i privremenim skloništima širom Gaze nakon što je izraelski rat uništio njihove domove ili ih ostavio ozbiljno oštećene, prisiljavajući ih na ponovljeno raseljavanje i ostavljajući ih u kampovima u kojima nedostaju osnovne potrepštine i osnovne usluge.

Od početka izraelskog rata u Gazi 8. oktobra 2023. godine, oko 73.000 Palestinaca je ubijeno, a više od 173.000 ranjeno, dok je široko rasprostranjena razaranja zahvatila 90 posto civilne infrastrukture enklave.