Svjedoci tvrde da su napadi izvedeni u područjima izvan izraelske vojne kontrole u Gazi

U izraelskim zračnim napadima u Gazi ubijene dvije osobe i ranjeno 19, uprkos primirju Svjedoci tvrde da su napadi izvedeni u područjima izvan izraelske vojne kontrole u Gazi

Dvije osobe, među kojima i dijete, ubijene su, a 19 ih je ranjeno u izraelskim zračnim napadima u Pojasu Gaze u utorak, uprkos primirju koje je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, saopćili su medicinski izvori.

Prema navodima izvora, izraelski dron pogodio je električni bicikl u ulici Asdaa u području Al-Mawasi, zapadno od Khan Younisa na jugu Pojasa Gaze, pri čemu su dvije osobe poginule, a 17 ih je ranjeno.

Na sjeveru Gaze, jedna osoba je teško ranjena nakon što je izraelski dron pogodio krov kuće u blizini kružnog toka Abu Sharkh u području Al-Faluja, zapadno od izbjegličkog kampa Jabalia, naveli su isti izvori.

Još jedna osoba teško je ranjena u odvojenom napadu dronom koji je ciljao kuću u naselju Sheikh Radwan, sjeverno od grada Gaze.

Svjedoci su naveli da su se napadi dogodili u područjima koja nisu pod izraelskom vojnom kontrolom prema sporazumu o primirju.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od oktobra 2025. godine u kršenjima primirja ubijene su 1.053 osobe, a 3.406 je ranjeno.