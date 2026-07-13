U izraelskim napadima od prekida vatre 10. oktobra 2025. poginulo je 1.108 ljudi, a povrijeđeno 3.578, saopštilo je Ministarstvo zdravstva

U izraelskim napadima ubijeno je još osmero stanovnika Gaze, broj mrtvih je veći od 73.200 U izraelskim napadima od prekida vatre 10. oktobra 2025. poginulo je 1.108 ljudi, a povrijeđeno 3.578, saopštilo je Ministarstvo zdravstva

Još osmero Palestinaca ubijeno je u izraelskoj vatri u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, čime je broj poginulih od oktobra 2023. porastao na 73.231, saopštilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravlja.

U saopštenju Ministarstva se navodi da su 32 povrijeđene osobe također prebačene u bolnice u enklavi od nedjelje, čime je ukupan broj povrijeđenih u istom periodu porastao na 173.686 osoba.

Ministarstvo nije preciziralo okolnosti novih žrtava, do kojih je došlo uprkos prekidu vatre na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Od prekida vatre, u izraelskim napadima je ubijeno 1.108 ljudi, a povrijeđeno 3.578, saopćilo je Ministarstvo.

Izraelski rat u Gazi također je izazvao opsežna razaranja, pogađajući oko 90% civilne infrastrukture.