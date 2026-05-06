U izraelskim napadima u Libanu ubijeno pet osoba, ranjena tri bolničara

U izraelskim zračnim i napadima dronovima širom južnog i istočnog Libana u utorak i srijedu ubijeno je pet osoba, ranjena su tri bolničara, a pričinjena je materijalna šteta na najmanje jednoj školi, prema lokalnim i službenim libanskim izvorima, javlja Anadolu.

Dvije osobe su poginule u napadima dronova na grad Mefdoun, dok su mete zračnih napada bila područja između Zawtar al-Sharqiye i Zawtar al-Gharbiye, objavila je u srijedu libanska Nacionalna novinska agencija.

Još dvije osobe su poginule u odvojenom napadu na kuću predsjednika općinskog vijeća u gradu Zellaya u zapadnom Bekaau, a spasilačke operacije su u toku na mjestu događaja, dodala je agencija.

Ranije je u južnom Libanu jedna osoba poginula, a tri bolničara su povrijeđena nakon što su izraelski napadi pogodili nekoliko gradova, objavila je agencija.

Izraelski dron ciljao je bolničare povezane s Islamskom zdravstvenom upravom u gradu Deir Kifa, ranivši troje od njih, koji su prevezeni u obližnje bolnice, saopćila je agencija.

U odvojenom izraelskom zračnom napadu na grad Adshit u okrugu Nabatieh ubijena je jedna osoba, dodala je agencija.

Izraelski ratni avioni su izveli napade na gradove Rishknaniyah, Safad al-Battikh, Baraachit i Qallawiyeh, uzrokujući tešku štetu školskoj zgradi u Burj Qallawiyehu, prema agenciji.

U utorak je izraelska vojska izvela oko 60 napada na Liban, ubivši pet osoba i ranivši druge u sklopu neprijateljstava od 2. marta.

Uprkos prekidu vatre proglašenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što odražava dugogodišnje razaranje Gaze.

Prema posljednjim službenim podacima, od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2.702 ljudi, a 8.311 je ranjeno, a raseljeno je više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, uključujući neka u kojima je već decenijama, a druga od rata 2023-2024. godine, te je napredovao oko deset kilometara unutar južne granice tokom trenutnog sukoba.