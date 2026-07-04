U izraelskim napadima u Gazi ubijeno sedmero Palestinaca u proteklih 48 sati

Nour Mahd Ali Abuaisha
04. juli 2026.•Ažuriranje: 04. juli 2026.
Sedmero Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima u Pojasu Gaze u protekla 48 sata, dok su tijela još devet žrtava izvučena ispod ruševina, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva Gaze.
Bolnice širom enklave primile su tijela šest osoba poginulih u nedavnim napadima, jednu osobu koja je kasnije podlegla povredama, kao i devet tijela izvučenih iz ruševina te 16 ranjenih, navodi Ministarstvo.
Ministarstvo nije preciziralo okolnosti u kojima su osobe stradale i ranjene.
Prema podacima Ministarstva, kršenja primirja od strane izraelske vojske od stupanja na snagu u oktobru 2025. godine odnijela su 1.066 života i ranila 3.445 osoba.
Najnovije žrtve povećale su ukupan broj poginulih u izraelskoj vojnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine na 73.090, dok je 173.553 ljudi ranjeno, navodi se u saopćenju.
Primirje je postignuto nakon dvogodišnje izraelske vojne ofanzive u Gazi, koja je izazvala široko razaranje i oštetila oko 90 posto civilne infrastrukture u enklavi.
Ujedinjene nacije procjenjuju da će troškovi obnove iznositi oko 70 milijardi dolara.