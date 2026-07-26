Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo da je u posljednja 24 sata povrijeđeno još 36 osoba, dok hiljade ljudi i dalje ostaju zarobljene pod ruševinama

U izraelskim napadima u Gazi ubijeno još devet Palestinaca, ukupni broj žrtava premašio 73.300 Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo da je u posljednja 24 sata povrijeđeno još 36 osoba, dok hiljade ljudi i dalje ostaju zarobljene pod ruševinama

Još devet Palestinaca ubijeno je u posljednja 24 sata u napadima izraelske vojske na Pojas Gaze, čime je broj ubijenih od oktobra 2023. godine povećan na 73.326, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva Gaze.

U saopćenju Ministarstva navodi se da su bolnice širom Gaze primile tijela devet žrtava, među kojima je sedam osoba ubijenih u novim napadima, dok su dvije preminule od posljedica povreda zadobijenih u prethodnim izraelskim napadima.

Dodaje se da je u istom periodu u bolnice primljeno 36 povrijeđenih osoba, čime je ukupan broj ranjenih povećan na 173.997.

Ministarstvo je upozorilo da veliki broj ljudi i dalje ostaje zarobljen pod ruševinama i na cestama, jer vozila hitne pomoći i ekipe civilne zaštite ne mogu doći do njih zbog kontinuiranih izraelskih napada.

Iako je prekid vatre stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade, u kojima je prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze ubijeno najmanje 1.200 Palestinaca, a povrijeđeno 3.888 osoba.

Rat koji je Izrael pokrenuo u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine ostavio je palestinsku enklavu u ruševinama, uz katastrofalne humanitarne uvjete za oko 2,4 miliona stanovnika tog područja.