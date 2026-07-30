U izraelskim napadima u Gazi ubijeno četvero Palestinaca, uključujući dvoje djece Najmanje 35 ljudi, većinom djece, povrijeđeno u napadima širom Khan Younisa, centralne Gaze i grada Gaze

U napadima Izraela u četvrtak rano ujutru širom Pojasa Gaze ubijeno je četvero Palestinaca, uključujući dvoje djece, i povrijeđeno 35, većinom djece.

U Khan Younisu u južnoj Gazi, Abdullah Nasser al-Balaawi (20) i 8-godišnji Ratel Mahmoud Abdullah su ubijeni, dok je petero, uključujući djecu, povrijeđeno u izraelskom napadu na šator za raseljene u oblasti Al-Mawasi zapadno od grada, prema medicinskom izvoru u Nasser bolnici.

Očevici su rekli za Anadolu da je projektil ispaljen iz izraelskog helikoptera pogodio šator, gdje su raseljeni Palestinci spavali, u blizini područja Applied Collegea u Al-Mawasiju, ubivši dvije osobe, a ranivši još pet.

U međuvremenu, izraelska vojska je granatirala područja južno od Kan Younisa, dok su vojna vozila otvorila jaku vatru prema Al-Mawasiju, sjeverozapadno od Rafaha. Nema prijavljenih žrtava.

U izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi, dječak Zaid Mohammed Nofal je ubijen, a četiri Palestinca su povrijeđena u napadu na stan nasuprot zgrade općine, rekao je za Anadolu medicinski izvor u bolnici Shuhadaa Al-Aqsa.

U posljednjim napadima, Palestinac je ubijen, a 10 je povrijeđeno kada je izraelski dron pogodio muškarca koji je vozio bicikl u blizini stadiona Yarmouk u ulici Al-Wehda u centru Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

U odvojenom napadu, četiri Palestinca su povrijeđena, od kojih jedan teško, u napadu izraelske bespilotne letjelice na grupu civila u blizini raskrsnice Abdul Aal u ulici Al-Jalaa u centru Gaze, rekao je izvor.

U gradu Gazi, 13 Palestinaca, većinom djece, teško je povrijeđeno u zračnom napadu na stan u zgradi Al-Bassam u blizini škole Salah al-Din u četvrti Al-Nasr zapadno od grada, prema medicinskim izvorima iz bolnice Al-Shifa.

Očevici su rekli da je štrajk izazvao požar u stanu prije nego što su lokalni volonteri i timovi civilne zaštite ugasili požar.

Izraelska artiljerija je također snažno granatirala područja istočno od četvrti Al-Tuffah u istočnoj Gazei praćena intenzivnom paljbom iz vojnih vozila stacioniranih istočno od takozvane "žute linije".

​​​​​Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025, Izrael je nastavio sa svakodnevnim napadima širom Gaze, ubivši 1.209 Palestinaca i ranivši 3.943, većinom žene i djecu, izazivajući pritom široka razaranja.

Uz podršku SAD-a, Izrael je počeo genocid u Gazi 8. oktobra 2023. godine, ubivši više od 73.000 Palestinaca i ranivši više od 174.000 drugih, većinom žena i djece, dok je uništio oko 90 posto infrastrukture enklave.