U izraelskim napadima u Gazi ubijeno četvero Palestinaca, uključujući dvoje djece

Rania R.a. Abushamala
30. juli 2026.•Ažuriranje: 30. juli 2026.
U napadima Izraela u četvrtak rano ujutru širom Pojasa Gaze ubijeno je četvero Palestinaca, uključujući dvoje djece, i povrijeđeno 35, većinom djece.
U Khan Younisu u južnoj Gazi, Abdullah Nasser al-Balaawi (20) i 8-godišnji Ratel Mahmoud Abdullah su ubijeni, dok je petero, uključujući djecu, povrijeđeno u izraelskom napadu na šator za raseljene u oblasti Al-Mawasi zapadno od grada, prema medicinskom izvoru u Nasser bolnici.
Očevici su rekli za Anadolu da je projektil ispaljen iz izraelskog helikoptera pogodio šator, gdje su raseljeni Palestinci spavali, u blizini područja Applied Collegea u Al-Mawasiju, ubivši dvije osobe, a ranivši još pet.
U međuvremenu, izraelska vojska je granatirala područja južno od Kan Younisa, dok su vojna vozila otvorila jaku vatru prema Al-Mawasiju, sjeverozapadno od Rafaha. Nema prijavljenih žrtava.
U izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi, dječak Zaid Mohammed Nofal je ubijen, a četiri Palestinca su povrijeđena u napadu na stan nasuprot zgrade općine, rekao je za Anadolu medicinski izvor u bolnici Shuhadaa Al-Aqsa.
U posljednjim napadima, Palestinac je ubijen, a 10 je povrijeđeno kada je izraelski dron pogodio muškarca koji je vozio bicikl u blizini stadiona Yarmouk u ulici Al-Wehda u centru Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.
U odvojenom napadu, četiri Palestinca su povrijeđena, od kojih jedan teško, u napadu izraelske bespilotne letjelice na grupu civila u blizini raskrsnice Abdul Aal u ulici Al-Jalaa u centru Gaze, rekao je izvor.
U gradu Gazi, 13 Palestinaca, većinom djece, teško je povrijeđeno u zračnom napadu na stan u zgradi Al-Bassam u blizini škole Salah al-Din u četvrti Al-Nasr zapadno od grada, prema medicinskim izvorima iz bolnice Al-Shifa.
Očevici su rekli da je štrajk izazvao požar u stanu prije nego što su lokalni volonteri i timovi civilne zaštite ugasili požar.
Izraelska artiljerija je također snažno granatirala područja istočno od četvrti Al-Tuffah u istočnoj Gazei praćena intenzivnom paljbom iz vojnih vozila stacioniranih istočno od takozvane "žute linije".
Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025, Izrael je nastavio sa svakodnevnim napadima širom Gaze, ubivši 1.209 Palestinaca i ranivši 3.943, većinom žene i djecu, izazivajući pritom široka razaranja.
Uz podršku SAD-a, Izrael je počeo genocid u Gazi 8. oktobra 2023. godine, ubivši više od 73.000 Palestinaca i ranivši više od 174.000 drugih, većinom žena i djece, dok je uništio oko 90 posto infrastrukture enklave.