U izraelskim napadima u Gazi ubijeno četvero Palestinaca, 22 povrijeđena Izraelske snage gađaju vozila u pokretu i kuće, javljaju medicinski izvori Anadolu

Četvero Palestinca je ubijeno, a 22 povrijeđena u izraelskim napadima na Pojas Gaze od zore u ponedjeljak, usred svakodnevnih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra 2025.

U najnovijem razvoju događaja, dva Palestinca su ubijena, a 16 povrijeđeno u izraelskom napadu usmjerenom na vozilo u području Al-Mawasi zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze, rekli su medicinski izvori Anadolu.

Izraelska vojska je ciljala drugo vozilo u blizini raskrsnice Al-Matahin sjeverno od Khan Younisa, bez prijavljenih povrijeđenih, rekli su očevici Anadolu.

U zoru je izraelska vojska napala kuću u vlasništvu porodice Doghmush u naselju Tel al-Hawa južno od grada Gaze, ubivši jednog Palestinca i njegovu suprugu, a ranivši šest, prema medicinskim izvorima.

Požar je izbio u kući nakon napada, prije nego što su ga timovi civilne zaštite i stanovnici kasnije ugasili, rekli su svjedoci.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima nakon proglašenja prekida vatre ubijeno je 1.066 Palestinaca i ranjeno 3.445 do nedjelje.

Od početka izraelskog genocida u Gazi 8. oktobra 2023. godine, Izrael je ubio više od 73.000 Palestinaca i ranio više od 173.000, pored široko rasprostranjenog razaranja koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.