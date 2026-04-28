U izraelskim napadima u Gazi ubijeno četvero Palestinaca, šestero povrijeđeno Devetogodišnjak je među žrtvama izraelskih napada koji predstavljaju kršenja primirja koje je na snazi ​​od prošlog oktobra

Najmanje četvero Palestinaca, uključujući dijete, ubijeno je, a šestero povrijeđeno u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze u utorak, usred kontinuiranog kršenja prekida vatre koji je na snazi ​​od prošlog oktobra, rekli su medicinski izvori, javlja Anadolu.

Izvori su za Anadolu rekli da su tri Palestinca ubijena, a najmanje četiri povrijeđena u izraelskom napadu na civilno vozilo zapadno od grada Gaze.

Očevici su rekli da je izraelski dron ispalio raketu na automobil u blizini kružnog toka Haidar u zapadnom dijelu grada.

Medicinski izvori su objavili da je devetogodišnji Adel Lafi al-Najjar ubijen, a 30-godišnji muškarac ranjen u izraelskom napadu na grad Khan Younis na jugu Gaze.

Svjedoci su rekli da je izraelski dron ispalio projektil u blizini kružnog toka Abu Hamid u centru Khan Younisa, u području izvan područja razmještaja vojske.

U sjevernom Pojasu Gaze, medicinski izvori su rekli da je 49-godišnja žena upucana i teško ranjena od strane izraelskih snaga u blizini područja al-Twam.

Prema riječima svjedoka, izraelske snage su otvorile vatru prema kampu al-Masri u blizini al-Twama, također izvan područja razmještaja vojske.

U povezanom razvoju događaja, svjedoci su rekli da je izraelska artiljerija izvršila teško granatiranje istočnih područja izbjegličkog kampa Jabalia na sjeveru Gaze, uz vatru usmjerenu na ista područja.

U izraelskim napadima je ubijeno najmanje 818 Palestinaca, a ranjen 2.301 od prekida vatre, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Sporazum o prekidu vatre postignut je nakon dvije godine genocidnog rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno najmanje 72.600 Palestinaca, a ranjeno više od 172.400.

U napadima je uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture.