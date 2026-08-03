Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je od početka primirja u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.250 Palestinaca

U izraelskim napadima u Gazi u posljednja 24 sata poginulo 19 Palestinaca, broj žrtava premašio 73.000 Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je od početka primirja u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.250 Palestinaca

Najmanje 19 Palestinaca ubijeno je u posljednja 24 sata u izraelskim napadima na Pojas Gaze, čime je ukupan broj stradalih od početka rata u oktobru 2023. godine porastao na 73.375, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva u Gazi.

Prema saopćenju Ministarstva, među poginulima je 18 osoba koje su poginule u novim izraelskim napadima, dok je jedna osoba preminula od posljedica povreda zadobijenih u ranijem napadu.

U posljednja 24 sata u bolnice je prebačeno i 35 povrijeđenih osoba, čime je ukupan broj ranjenih povećan na 174.220, navelo je Ministarstvo zdravstva.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade u Gazi, u kojima je, prema podacima Ministarstva, ubijeno najmanje 1.250 Palestinaca, dok je 4.110 osoba povrijeđeno.

Ministarstvo je u subotu saopćilo da su tokom jula u Pojasu Gaze poginule 152 osobe, što predstavlja najveći mjesečni broj žrtava zabilježen od početka ove godine.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, uništeno je oko 90 posto civilne infrastrukture u Pojasu Gaze, a troškovi obnove se procjenjuju na približno 70 milijardi američkih dolara.