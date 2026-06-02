Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je prošlog mjeseca ubijeno 119 Palestinaca, među njima 19 djece i deset žena, što je najveći broj žrtava u jednom mjesecu u ovoj godini

U izraelskim napadima u Gazi tokom maja ubijeno 119 Palestinaca, među kojima 19 djece Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je prošlog mjeseca ubijeno 119 Palestinaca, među njima 19 djece i deset žena, što je najveći broj žrtava u jednom mjesecu u ovoj godini

Najmanje 19 djece ubijeno je u izraelskim napadima na Pojas Gaze tokom maja, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze, navodeći da je ukupno ubijeno 119 Palestinaca, javlja Anadolu.



Prema istom izvoru, riječ je o najvećem broju žrtava zabilježenom u jednom mjesecu od početka 2026. godine, uprkos važećem prekidu vatre.



U saopćenju ministarstva se navodi da je u maju zabilježen najveći broj žrtava u izraelskim napadima od početka 2026. godine.

Dodaje se da je, uprkos prekidu vatre i Kurban-bajramu, 119 Palestinaca, uključujući 19 djece i deset žena, ubijeno u izraelskim napadima na Gazu prošlog mjeseca.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Pojasu Gaze 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 933 Palestinaca, a 2.868 je povrijeđeno.

Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine dostigao je 72.942, a povrijeđeno je 172.967.