U zračnim napadima pogođena su četiri stana, među žrtvama su žene i djeca, prema medicinskim izvorima

U izraelskim napadima na stambene četvrti u Gazi ubijeno devetero Palestinaca U zračnim napadima pogođena su četiri stana, među žrtvama su žene i djeca, prema medicinskim izvorima

Devetero Palestinaca je ubijeno, a desetine ranjeno, uključujući žene i djecu, u istovremenim izraelskim zračnim napadima rano u četvrtak, usmjerenim na četiri stana širom grada Gaze, prema medicinskim izvorima.

Najnoviji napadi dolaze u trenutku kada Izrael nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre koji je na snazi ​​u Pojasu Gaze od 10. oktobra 2025. godine.

Devet tijela i desetine ranjenih primljeno je u bolnicu Al-Shifa, izvijestio je dopisnik Anadolua s mjesta događaja pozivajući se na medicinske izvore.

Neka od tijela su stigla raskomadana, dok su druga teško opečena, dodali su izvori.

U genocidu Izraela u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je skoro 73.000 Palestinaca i ranjeno više od 173.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska je ubila 936 Palestinaca i ranila 2.903 u gotovo svakodnevnim napadima, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.