Palestinski zvaničnici navode da je u napadu ubijen načelnik policijske stanice u izbjegličkom kampu Jabalia zajedno s više policijskih službenika

U izraelskim napadima na Pojas Gaze ubijeno osam Palestinaca, među njima i šef policijske stanice Palestinski zvaničnici navode da je u napadu ubijen načelnik policijske stanice u izbjegličkom kampu Jabalia zajedno s više policijskih službenika

Osam Palestinaca, uključujući načelnika policijske stanice u izbjegličkom kampu Jabalia, više policijskih službenika i žena, ubijeno je u utorak u seriji izraelskih napada širom Pojasa Gaze, saopćili su palestinski zvaničnici.

Napadi su izvedeni uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine.

Medicinski izvor rekao je za Anadolu da su tijela šest Palestinaca, među kojima je i jedna žena, prevezena u Medicinski kompleks Al-Shifa i Američku poljsku bolnicu nakon izraelskog napada u blizini škole Shadia, u području Al-Falouja zapadno od izbjegličkog kampa Jabalia.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Gazi saopćilo je da su među poginulima pukovnik Mohammed Marwan Salem, načelnik policijske stanice u izbjegličkom kampu Jabalia, te više policijskih službenika i pripadnika policije, nakon što je izraelski napad pogodio policijski punkt u tom području.

Očevici su za Anadolu kazali da je izraelska bespilotna letjelica pogodila policijski punkt u području u kojem se nalazi veliki broj šatora za raseljene Palestince i privremenih centara za evakuaciju.

U odvojenom napadu ranije u utorak jedan Palestinac je ubijen, a troje je ranjeno kada je izraelska bespilotna letjelica pogodila šator u kojem su bili smješteni raseljeni civili u blizini naselja Tayba Towers, zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze, rekao je medicinski izvor.

Identitet ubijenog u tom napadu nije odmah saopćen.

U drugom incidentu, isti izvor naveo je da je dijete Moataz Abu Shaar ubijeno iz vatrenog oružja izraelske vojske u području Al-Mawasi kod Rafaha, na jugu Pojasa Gaze.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od početka primirja izraelski napadi usmrtili su 1.108 Palestinaca, dok je 3.578 osoba ranjeno zaključno s ponedjeljkom.

Od početka izraelskog genocida u Gazi 8. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a više od 173.000 je ranjeno, navodi Ministarstvo zdravstva. Palestinske vlasti ističu da je oko 90 posto civilne infrastrukture u Pojasu Gaze oštećeno ili potpuno uništeno.