Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru 2025. godine, izraelski napadi se nastavljaju

U izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. ubijen 72.961 Palestinac Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru 2025. godine, izraelski napadi se nastavljaju

U izraelskim napadima od oktobra 2023. godine u Pojasu Gaze ubijen je 72.961 Palestinac, podaci su Ministarstva zdravlja u Gazi, javlja Anadolu.

Navedeno je da je u posljednjih 48 sati u bolnice u Gazi dovezeno pet tijela i 49 povrijeđenih osoba.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijena 951 osoba, a povrijeđeno 2.984.



U istom periodu, ispod ruševina su izvučena 782 tijela.

Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.961, a 173.092 je povrijeđeno.

Dodali su da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.