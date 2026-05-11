U izraelskim napadima na jugu Libana poginule tri, ranjeno šest osoba

Lina Altawell
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Tri osobe su ubijene, a šest povrijeđeno u ponedjeljak u izraelskim napadima na jugu Libana uprkos primirju koje je na snazi, objavili su libanski mediji, javlja Anadolu.
Državna novinska agencija NNA saopćila je da su dvije osobe ubijene, a pet povrijeđeno u zračnom napadu u gradu Ebba u Nabatiehu.
U odvojenom incidentu, u napadu dronom na automobil u gradu Haris u okrugu Bint Jbeil ubijena je jedna osoba i ranjen njegov brat, objavila je agencija.
Izraelski ratni avioni su gađali kuću bivšeg opštinskog šefa u Sajdu, dok je još jedan napad zabilježen u Kfar Rummanu.
Nema odmah dostupnih informacija o žrtvama s tih lokacija.
Izraelska vojska nastavlja izvoditi dnevne napade u Libanu i razmjenjivati vatru s Hezbollahom uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila, a koje je kasnije produženo do sredine maja.
Prema posljednjim službenim podacima, od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je 2.846 ljudi, povrijeđeno 8.693, a raseljeno više od milion ljudi.
Eskalacija se dešava u trenutku kada se Sjedinjene Američke Države pripremaju za održavanje mirovnih pregovora između dvije zemlje u Washingtonu 14. i 15. maja.